Ejército neutralizó artefactos explosivos improvisados en Puerto Santander y Araracuara

Una persona falleció tras la detonación de un AEI que manipulaba e intentaba instalar en la zona.

En las últimas horas se han registrado diversos actos terroristas por parte de integrantes de las estructuras residuales del GAO-r al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Una persona falleció tras la detonación de un AEI que manipulaba e intentaba instalar en la zona, los equipos EXDE y MARTE, de la Sexta División, lograron desactivar dos AEI en el casco urbano de Puerto Santander (Amazonas) y dos AEI ubicados en zona selvática de la parte alta de Puerto Santander. 

Por otro lado, el 18 de agosto de 2025, por solicitud de la rectora de la Institución Educativa de Puerto Santander, se ejecutó un procedimiento de descarte de un AEI hallado en un aula, acción realizada de forma controlada por el Ejército, y el 19 de agosto de 2025, durante una inspección en el Internado Fray Javier Balenciaga, en Araracuara, Caquetá, y ante el aviso de la comunidad, se descartaron trampas explosivas.

