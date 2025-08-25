Donald Trump ordenó fin de la fianza sin efectivo en Washington D.C. y amenazó con cortar fondos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes 25 de agosto una orden ejecutiva que obliga a Washington D.C. y otras ciudades a eliminar la fianza sin efectivo para sospechosos arrestados, y amenazó que retirará fondos federales a las localidades que se opongan.

“Le estamos poniendo fin”, dijo Trump sobre la fianza sin efectivo, e instruyó a la fiscal general, Pam Bondi, a identificar jurisdicciones del país que tienen políticas de este tipo para “revocar subvenciones federales”.

Dentro de esta misma orden, Trump también solicita a las autoridades policiales que trabajen para garantizar que las personas arrestadas en la ciudad sean puestas bajo custodia federal “en la máxima medida permitida por la ley”, según la orden revisada por EFE.

La medida anunciada por el mandatario se centra, principalmente, en la capital del país que cuenta con una fianza sin pago desde 1992 y que permite a los jueces liberar personas sin pagar por su libertad si consideran que los delitos cometidos no conllevan un riesgo significativo.

Lea también: Estados Unidos pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajes al Valle del Cauca tras atentado en Cali

La nueva orden ejecutiva llega 15 días después de que el republicano tomara el control federal del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. argumentando que el crimen se encuentra “fuera de control” e impugnando las cifras oficiales que aseguran que la capital presenta el índice de homicidios más bajos en las últimas tres décadas.

Además, el presidente firmó este lunes otra orden ejecutiva para que los manifestantes que quemen una bandera de Estados Unidos sean enviados a prisión durante un año.

Unos 2.000 agentes de la Guardia Nacional han sido desplazados en las calles de Washington D.C. y desde el viernes pasado el presidente aseguró que pronto estos podrán patrullar las calles con sus armas de servicio.

Le puede interesar: António Guterres condenó ataque de Israel a hospital que mató a 5 periodistas y pide investigarlo

Trump ha amenazado de forma reiterada a otras ciudades gobernadas por demócratas con federalizar la seguridad pública de estos lugares, centrando su atención especialmente en Chicago y Los Ángeles.

Escuche W Radio en vivo: