Ecopetrol asumirá proyectos de exploración y explotación de Shell

Según confirmó la SIC, los pasados 14 y 19 de agosto de 2025, Shell Ep Offshore Ventures Limited, Sucursal Colombia, remitió ante esta entidad, encargada de autorizar las integraciones empresariales en el país, una solicitud de pre – evaluación de entrega de sus contratos OFFshore a Ecopetrol.

“La Transacción Proyectada consiste en la devolución del 50% de participación con el que cuenta SEPOV (Shell) en los contratos offshore E&P COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur (los “Contratos Offshore”) a Ecopetrol, lo que resultará en la adquisición de control exclusivo por parte de este último sobre los Contratos Offshore.”, señaló la SIC.

La Superintendencia reveló que, de acuerdo con la información presentada por ambas empresas para este proceso, la integración tendría efectos en el mercado, razón por la cual la entidad deberá adelantar los estudios pertinentes para evitar efectos negativos.

“Con fundamento en la información aportada por las empresas intervinientes, la operación proyectada tendría efectos en los mercados de (i) exploración de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en Colombia, y (ii) producción offshore de gas natural en el mercado mayorista primario”.

En los próximos días las empresas involucradas tendrán que aportar información necesaria para que la SIC pueda determinar la conveniencia de la integración empresarial.