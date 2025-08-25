Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 25 de agosto de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron sobre los jugadores que deberían ser convocados a la Selección Colombia para las dos últimas fechas de Eliminatorias.
¿Qué jugadores deben ser convocados en la Selección Colombia?
01:38:28
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Peláez y De Francisco.
Escuche el audio completo:
¿Qué jugadores deben ser convocados en la Selección Colombia?
01:38:28
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles