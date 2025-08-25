Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 25 de agosto de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron sobre los jugadores que deberían ser convocados a la Selección Colombia para las dos últimas fechas de Eliminatorias.

¿Qué jugadores deben ser convocados en la Selección Colombia?

¿Qué jugadores deben ser convocados en la Selección Colombia?

Peláez y De Francisco.

Escuche el audio completo:

