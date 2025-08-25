Gobernador de Córdoba advierte sobre amenazas contra funcionarios por denunciar corrupción

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, en una reciente gira de medios advirtió sobre amenazas contra algunos funcionarios de la administración departamental que han alertado sobre presuntos casos de corrupción. Uno de los casos estaría relacionado con los ‘profesores fantasmas’.

Según lo informado, se trataría de un cartel relacionado con el registro de docentes inexistentes en la nómina departamental, mediante el cual se estarían desviando los recursos públicos. Este hecho aún es materia de investigación para determinar responsabilidades.

“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas (…) Yo no me quiero martirizar ni nada de esto, pero no voy a permitir que con la platica de los cordobeses me vengan a hacer fiesta. Eso de los profesores fantasmas es una locura, si hoy no tenemos plata para el PAE, no tenemos para la vigilancia de los colegios… ¡Ombe no sean tan bandidos!”, expresó el mandatario departamental.

“Las amenazas han sido vía chat y lo vamos a denunciar. Eso le dicen sapo, que sabemos a dónde vas, tus hijos…si creen que con esas amenazas no vamos a avanzar, pues lo vamos a hacer con mayor contundencia”, agregó el gobernador Zuleta en medio de una entrevista concedida al periódico El Meridiano de Córdoba.

Cabe recordar que, la misma administración ha venido alertando sobre este cartel desde el año 2016, cuando se advirtió de una nómina de 70 docentes inexistentes; sin embargo, aún no se revelan resultados de las investigaciones en el departamento, donde se han denunciado otros hechos de corrupción como el ‘cartel de la hemofilia’, por el cual se han conocido condenas y procesos vigentes contra exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba.