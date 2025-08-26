Capturan a tres hombres por el crimen de un policía en Valledupar, Cesar

Hombre arrestado con esposas, imagen de referencia - Getty Images / Jub Rubjob

Las autoridades confirmaron la captura de tres hombres, presuntamente responsables del asesinato de un miembro de la Policía Nacional el pasado mes de julio.

Según informó la institución, las detenciones tuvieron lugar en Barranquilla y Valledupar, en el desarrollo de una ofensiva contra el multicrimen y el delito.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó a los autores materiales del homicidio del intendente Christian Adrián García Ruíz, que tuvo lugar en el barrio Primero de Mayo de la capital del Cesar.

De acuerdo con el informe de la institución, los ahora procesados fueron identificados como Ronald José Charri Vargas, alias ‘Ronald’; Andrés Alberto Escobar Camargo, alias ‘El Gordito’, y Adrián Camilo Calvo Tonson, alias ‘Calvo’.

Las capturas se generaron tras un trabajo investigativo que incluyó el análisis de videos de cámaras de seguridad, testimonios, reconocimientos fotográficos y otras pruebas técnicas y judiciales que permitieron identificar plenamente a los responsables.

Los tres señalados delincuentes deberán responder por los delitos de homicidio agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

“Así avanzamos en la identificación y captura de todos los criminales que atentan contra la integridad de nuestros policías”, concluyeron las autoridades.

