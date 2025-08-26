Gremios del Atlántico rechazaron el posible aumento de las tarifas de energía en un 20%

Barranquilla

Gremios del departamento del Atlántico rechazaron la iniciativa que aumentaría las tarifas de energía en un 20% en el país.

Desde el comité Intergremial Unidos por el Atlántico se opusieron al borrador de decreto que establece las alzas y expresaron su preocupación ante la propuesta del Gobierno nacional de eliminar la exención del IVA a sectores específicos, ya que, según ellos, afectará la competitividad de las empresas.

Señalaron que, la medida provocará incrementos en los costos de operación de las organizaciones.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de Fenalco Atlántico, Rafael Madero calificó el borrador como un “exabrupto”, del Gobierno Nacional.

Madero explicó que, las tarifas ya son “impagables” y que se requiere voluntad política para una rebaja real de los costos actuales, como inicialmente había prometido el Estado.

“Mientras no exista una voluntad política del Gobierno de turno que ponga en cintura a la CREG, a la Superservicios, incluso se revise las rentabilidades de las Generadoras, ni bajarán nuestras tarifas”, señaló.