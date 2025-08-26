Hamás dijo que la redada israelí en Ramala, con 58 heridos, es destructiva y exterminadora
Hamás aseguró que esta redada es “un crimen” y “una extensión de la guerra de exterminio” que Israel realiza desde hace casi dos años en la Franja de Gaza.
El líder de Hamás Mahmoud Mardawi aseguró que las redadas del Ejército israelí en territorios ocupados, como la realizada hoy en la ciudad cisjordana de Ramala que ha dejado al menos 58 palestinos heridos, suponen un “claro enfoque destructivo y exterminador”.
En un comunicado, Mardawi apuntó que “los brutales ataques presenciados en la ciudad de Ramala desde esta mañana, dirigidos contra bancos, casas de cambio e instalaciones civiles, reflejan el claro enfoque destructivo y exterminador de la ocupación y sus objetivos hostiles de reforzar su control sobre el terreno en Cisjordania”.
Lea también:
El Ejército israelí incurrió hoy en Ramala, sede de la Autoridad Palestina, con disparos y gas lacrimógeno, lo que ha dejado, según la Media Luna Roja, ocho personas heridas por balas reales, 14 por balas de goma, cinco por metralla de munición real y 31 por inhalación de gas lacrimógeno.
Cisjordania quedó dividida en los años 90 en tres áreas: la A, bajo control exclusivo de la Autoridad Palestina; la B, de control compartido; y la C, bajo control total de Israel.
Le puede interesar: Israel afirmó haber bombardeado unas 600 veces el Líbano desde que comenzó el cese al fuego
Ramala, epicentro político palestino, está en el Área A, lo que implica que la seguridad debería estar únicamente en manos palestinas.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles