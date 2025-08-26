¿Hubo extinción de dominio contra el influencer Yeferson Cossio? Esto dijo la Fiscalía

El pasado 23 de agosto, el activista Santiago Alvarán en su cuenta de X publicó el siguiente mensaje acompañado de un video de la casa del influencer vacía.

🚨 | URGENTE:



La fiscalía general de la nación habría aplicado extinción de dominio a la casa del influenciador Yeferson Cossio en Medellín.



Al creador, le habría tocado mudarse de residencia. pic.twitter.com/25L30jz7g0 — Santiago Alvarán (@SALVARANM) August 23, 2025

Ante esto, Cossio respondió en una publicación en X de la siguiente forma: “Señores de la Fiscalía, ¿si se pueden lanzar falsas acusaciones así de graves, usando su nombre y sin ninguna consecuencia penal? Porque el señor Santiago Alvarán, aquí me hizo unas muy graves, supuestamente después de una extinción de dominio por parte de ustedes.”

Yeferson Cossio y su abogado, respondieron ante estas críticas por medio de una trasmisión en vivo, el creador de contenido explicó que el inmueble “no es de su propiedad, sino que lo ocupa bajo un contrato de arrendamiento con la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”

Por otro lado, la defensa del influenciador pidió el retiro de la publicación realizada por Alvarán alegando que la información publicada es “distorsionada, falsa y no obedece a la realidad”

“Las afirmaciones realizadas por usted (Santiago Alvarán) a través de su perfil de X, son alejadas de la realidad (...) No existe en contra de mi representado una sentencia condenatoria” aseguró el abogado de Cossio.

Tras esta publicación del activista Santiago Alvarán, W Sin Carreta consultó con la Fiscalía y afirmaron que desde la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio del órgano judicial, no se tiene información al respecto y que no es verdad que se haya hecho la confiscación de los bienes.

Respuesta de Santiago Alvarán tras declaraciones de Cossio y su abogado

Esta tarde, Santiago Alvarán volvió a subir una publicación a X respondiendo a lo que dijeron Cossio y su defensa en la transmisión, en donde el activista afirmó que el creador de contenido, en vez de aclarar, salió a “atacar”, agregando que tomará “toda medida legal tanto a él como a su defensor”.