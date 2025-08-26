Colombia

El proyecto Inclusión Sabia, liderado por la Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Santoto, surge como respuesta a un reto que viven muchos adultos mayores: adaptarse a un mundo cada vez más digital. Mientras las nuevas generaciones crecen inmersas en la tecnología y la dominan desde temprana edad, las personas mayores suelen enfrentar barreras como la falta de conocimientos técnicos, el acceso limitado a la información o la ausencia de alguien que les enseñe con paciencia.

Con este programa, se busca derribar dichas barreras a través de procesos de alfabetización digital, ofreciendo herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, empoderarse y abrirse a nuevas oportunidades, contribuyendo así a una sociedad más justa e inclusiva.

Durante el primer semestre del año, más de 100 adultos mayores de Suba – La Gaitana y Soacha – Cazucá participaron en el programa, gracias a la articulación con actores territoriales clave y al compromiso del Voluntariado Tomasino. La segunda cohorte tuvo su clausura en el Aula Magna del Campus Central, en un evento cargado de alegría, orgullo y emotividad.

Las familias acompañaron a los graduandos, quienes recibieron sus diplomas en medio de aplausos, abrazos y lágrimas. Las palabras de los participantes reflejaron el espíritu del proyecto, con frases como “la edad no es un límite, sino una motivación” o “nunca es tarde para aprender”, que inspiraron a todos los asistentes.

‘Inclusión Sabia’ en la Universidad Santo Tomás: el proyecto que cambia vidas Ampliar

La ceremonia contó con la presencia del rector general, Fray Álvaro Arango Restrepo O.P., quien destacó que en la Santoto no hay limitaciones para aprender, y de Fray Jhonny Ochoa O.P., encargado de la oración inicial. También intervinieron tres graduandas, quienes compartieron su gratitud y satisfacción por el camino recorrido. Asimismo, el momento de la entrega de diplomas fue especialmente significativo: uno a uno, los graduandos subieron al escenario con orgullo, recibiendo el reconocimiento de la universidad y de sus familias, que no dejaron de registrar cada instante con fotos y sonrisas.

Actualmente, Inclusión Sabia amplía su alcance hacia Soacha, Bosa, Engativá y Chapinero, llevando su mensaje de inclusión y aprendizaje a más comunidades. La invitación está abierta para que más personas se sumen como voluntarios a esta causa que transforma vidas, acompañando a quienes demuestran que nunca es tarde para aprender. Quienes deseen unirse pueden conocer más sobre el proyecto a través de la página web de Proyección Social o en las redes sociales @proyeccion_santoto y @voluntariado_santoto.