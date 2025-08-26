‘Inclusión Sabia’ en la Universidad Santo Tomás: el proyecto que cambia vidas
Más de 100 adultos mayores de diferentes lugares de Bogotá participaron en este programa que busca cerrar brechas digitales.
Colombia
El proyecto Inclusión Sabia, liderado por la Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Santoto, surge como respuesta a un reto que viven muchos adultos mayores: adaptarse a un mundo cada vez más digital. Mientras las nuevas generaciones crecen inmersas en la tecnología y la dominan desde temprana edad, las personas mayores suelen enfrentar barreras como la falta de conocimientos técnicos, el acceso limitado a la información o la ausencia de alguien que les enseñe con paciencia.
Con este programa, se busca derribar dichas barreras a través de procesos de alfabetización digital, ofreciendo herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, empoderarse y abrirse a nuevas oportunidades, contribuyendo así a una sociedad más justa e inclusiva.
Durante el primer semestre del año, más de 100 adultos mayores de Suba – La Gaitana y Soacha – Cazucá participaron en el programa, gracias a la articulación con actores territoriales clave y al compromiso del Voluntariado Tomasino. La segunda cohorte tuvo su clausura en el Aula Magna del Campus Central, en un evento cargado de alegría, orgullo y emotividad.
Las familias acompañaron a los graduandos, quienes recibieron sus diplomas en medio de aplausos, abrazos y lágrimas. Las palabras de los participantes reflejaron el espíritu del proyecto, con frases como “la edad no es un límite, sino una motivación” o “nunca es tarde para aprender”, que inspiraron a todos los asistentes.
La ceremonia contó con la presencia del rector general, Fray Álvaro Arango Restrepo O.P., quien destacó que en la Santoto no hay limitaciones para aprender, y de Fray Jhonny Ochoa O.P., encargado de la oración inicial. También intervinieron tres graduandas, quienes compartieron su gratitud y satisfacción por el camino recorrido. Asimismo, el momento de la entrega de diplomas fue especialmente significativo: uno a uno, los graduandos subieron al escenario con orgullo, recibiendo el reconocimiento de la universidad y de sus familias, que no dejaron de registrar cada instante con fotos y sonrisas.
Actualmente, Inclusión Sabia amplía su alcance hacia Soacha, Bosa, Engativá y Chapinero, llevando su mensaje de inclusión y aprendizaje a más comunidades. La invitación está abierta para que más personas se sumen como voluntarios a esta causa que transforma vidas, acompañando a quienes demuestran que nunca es tarde para aprender. Quienes deseen unirse pueden conocer más sobre el proyecto a través de la página web de Proyección Social o en las redes sociales @proyeccion_santoto y @voluntariado_santoto.