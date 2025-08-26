Militarizan las tres entradas a Montería por seguridad

Montería

Tras un consejo de seguridad realizado en Montería el pasado 25 de agosto, el alcalde de esta ciudad, Hugo Kerguelén, confirmó que las entradas a la capital cordobesa estarán militarizadas para mantener el orden público durante el evento internacional Rivercity y en el marco del alistamiento de primer grado orientado por el Gobierno Nacional, tras los recientes ataques terroristas registrados en Cali y Amalfi, Antioquia.

“Le pedí al coronel del Ejército que blindáramos la ciudad, que nos apoyáramos con el Ejército en todas esas salidas periurbanas que tiene Montería para trabajar mancomunadamente con la Policía Metropolitana, con el fin de que el Ejército haga presencia en todas esas salidas, sobre todo, en las que hemos tenido problema. Bajo esta instrucción se va a establecer un plan de trabajo y, a partir de ahí, se empezarán a desplegar las tropas”, precisó el mandatario municipal.

Más de 300 miembros de la fuerza pública estarán desplegados en la ciudad de Montería, teniendo en cuenta que el Rivercity (evento que congrega a alcaldes y expertos internacionales que han liderado transformaciones alrededor del río), se realizará los días 27 y 28 de agosto en el norte de la capital de Córdoba.

Asimismo, la Policía Metropolitana de Montería hizo un llamado a la ciudadanía para que solo se informen por medios oficiales, teniendo en cuenta los mensajes que han circulado en redes sociales, en los que se advierte de supuestos “deseos de ataque” por parte de grupos armados ilegales en la ciudad. En ese sentido, las autoridades insistieron en que el reporte es de “tranquilidad”, pues aseguraron que existiría un robusto dispositivo de seguridad esta sección del país.

La reunión de seguridad contó con la asistencia de representantes de la fuerza pública, la Personería, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“En todos los eventos de la jornada estarán desplegados más de 200 policías adscritos a diferentes unidades, así como patrullas motorizadas, guías caninos que recorrerán toda la ciudad, al igual que personal de grupos antiexplosivos y también estará un dispositivo especial monitoreando el río Sinú, entre otros”, estableció la administración municipal.