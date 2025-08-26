Fuertes vientos dejaron a cinco municipios sin energía eléctrica en Córdoba

Montería

En medio de las alertas por el inicio de la segunda temporada de lluvias y la continuidad de ciclones en Córdoba, la empresa Afinia informó que cinco de 30 municipios han reportado afectaciones en las redes eléctricas por los fuertes vientos registrados en la mañana de este 26 de agosto.

A través de la red social X, la cuestionada empresa informó que “se presentaron lluvias y vientos en la madrugada que afectaron la continuidad del servicio en Sahagún, Puerto Escondido, Los Córdobas, Canalete y el corregimiento Santa Lucía de Montería. Nuestro equipo técnico trabaja en la reparación de averías”.

Contexto en La W: Alertan por inicio de segunda temporada de lluvias y continuidad de ciclones tropicales en Córdoba

Según las autoridades ambientales, los pronósticos apuntan a más precipitaciones, las cuales se extenderían hasta el 30 de noviembre del año 2025 en el departamento de Córdoba.

Ayapel es otro de los municipios que ha reportado afectación por vientos huracanados que han dejado a varias familias sin techo. Las autoridades aún no entregan el censo de damnificados.