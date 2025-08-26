El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Periodista Fredy Calvache pide ayuda del Gobierno Nacional para volver a Colombia

Fredy Calvache es un periodista el cual actualmente se encuentra en Suiza, donde está recibiendo un tratamiento médico ante un cáncer de estómago que padece.

Recientemente, en las redes sociales del comunicador, fue posteado un video en donde solicita al Gobierno Nacional y al presidente Gustavo Petro que le ayuden a volver a Colombia.

“Señor presidente, sé que usted tiene buenas relaciones con el Gobierno de Suiza, quiero que se personalice de la gestión para ver si pueden hacer el traslado humanitario a Colombia”, dijo.

Es por esto que, este 25 de agosto, su hermano, Cristian Calvache, pasó por los micrófonos de W sin Carreta.

De acuerdo con Cristian Calvache, se están haciendo todo lo posible para traer de vuelta a Fredy, ya que “él quiere pasar sus últimos momentos con nuestros padres”

¿Cuánto cuesta el vuelo medicalizado desde Suiza?

Según comentó el hermano del comunicador, realizar este traslado tiene un costo de alrededor de 700 millones de pesos.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Periodista Fredy Calvache pide ayuda del Gobierno Nacional para volver a Colombia 03:39 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo aquí:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles



