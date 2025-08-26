Rusia mostró una “falta de respeto” al retrasar acuerdo de paz con Ucrania, según Reino Unido

Rusia está mostrando una “falta de respeto” al retrasar un posible acuerdo con Ucrania para poner fin a la guerra, y el presidente ruso, Vladímir Putin, está “dando largas” con peticiones “poco realistas”, según el Reino Unido, que está dispuesto a enviar tropas sobre el terreno tras el cese de las hostilidades.

“Rusia no puede ser más descarada a la hora de retrasar y paralizar las conversaciones de paz. Ucrania ha dejado claro desde hace tiempo que está dispuesta a participar en las conversaciones de paz”, dijo un portavoz del número 10 de Downing Street -la residencia oficial del primer ministro británico, Keir Starmer,-.

Según el Gobierno británico, Putin “da largas” a los intentos de alcanzar la paz “con peticiones poco realistas y tácticas dilatorias para garantizar que esas negociaciones bilaterales no sigan adelante”.

“Es otro ejemplo del desprecio de Rusia por cualquier tipo de acuerdo de paz”, añadió. El Reino Unido recordó que la coalición de voluntarios que lidera está dispuesta a enviar tropas sobre el terreno “tras el cese de las hostilidades para apoyar con una ayuda multinacional a Ucrania de cara a su recuperación”.

“La planificación militar en torno a todo ello está en marcha”, señaló el Ejecutivo, que anunció que este lunes “hubo conversaciones, debates tácticos sobre logística y movimiento de suministros militares”.

