SuperSalud refuerza control sobre gestores farmacéuticos por falla en entrega de medicamentos
La Superintendencia Nacional de Salud emitió una circular que obliga a los gestores farmacéuticos a detallar su operación para mejorar la entrega de medicamentos y dispositivos médicos.
La Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa 2025151000000009-5, que fija nuevas obligaciones para los gestores farmacéuticos en Colombia.
La medida responde a que la inoportuna entrega de medicamentos es hoy la principal causa de quejas de los usuarios en el sistema.
Desde octubre de 2025, los gestores deberán entregar reportes más completos a la SuperSalud, con información sobre estos puntos.
¿Cuáles son los puntos?
- Su naturaleza de operación como gestores farmacéuticos.
- El número de puntos de dispensación, capacidad máxima de atención, tiempos de espera y usuarios atendidos.
- Los contratos vigentes con Entidades Responsables de Pago, su propósito (dispensación o distribución), si tienen renovación automática o exclusividad.
- Cobertura municipal y población asignada.
- Las tecnologías en salud que presentan dificultades para su entrega y las causas de esas fallas.
El superintendente Giovanny Rubiano afirmó que la norma busca reforzar la inspección y garantizar transparencia y oportunidad en la información reportada. La entidad advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podrá generar sanciones administrativas.