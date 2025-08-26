SuperSalud refuerza control sobre gestores farmacéuticos por falla en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa 2025151000000009-5, que fija nuevas obligaciones para los gestores farmacéuticos en Colombia.

La medida responde a que la inoportuna entrega de medicamentos es hoy la principal causa de quejas de los usuarios en el sistema.

Desde octubre de 2025, los gestores deberán entregar reportes más completos a la SuperSalud, con información sobre estos puntos.

¿Cuáles son los puntos?

Su naturaleza de operación como gestores farmacéuticos.

El número de puntos de dispensación, capacidad máxima de atención, tiempos de espera y usuarios atendidos.

Los contratos vigentes con Entidades Responsables de Pago, su propósito (dispensación o distribución), si tienen renovación automática o exclusividad.

Cobertura municipal y población asignada.

Las tecnologías en salud que presentan dificultades para su entrega y las causas de esas fallas.

El superintendente Giovanny Rubiano afirmó que la norma busca reforzar la inspección y garantizar transparencia y oportunidad en la información reportada. La entidad advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podrá generar sanciones administrativas.