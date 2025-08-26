Venus Williams quedó eliminada del US Open tras dos años sin competir en un Grand Slam

A los 45 años, la icónica tenista Venus Williams plantó el lunes una enorme batalla a la checa Karolina Muchova antes de quedar eliminada en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Williams, que llevaba dos años sin competir en un Grand Slam, le arrebató un set a la talentosa jugadora checa, semifinalista en las dos pasadas ediciones de este torneo del Grand Slam.

Muchova, decimotercera de la WTA, resistió la olla a presión de la pista central, la mayor del mundo, y avanzó a la segunda ronda con parciales de 6-3, 2-6 y 6-1.

Aun así, el protagonismo absoluto fue de la mayor de las hermanas Williams, cuya competitividad desató el entusiasmo de las gradas, especialmente de su pareja, el actor Andrea Preti.

Su antigua rival Maria Sharapova también siguió a la californiana en su vigesimoquinta participación en el US Open, torneo que conquistó en 2000 y 2001.

Williams, ganadora de siete trofeos de Grand Slam, reapareció un mes atrás en el torneo de Washington tras más de un año de baja, en el que se sometió a una cirugía para extirparle fibromas uterinos, unos tumores benignos que le causaban dolor desde hacía décadas.

El US Open puso su pista central a disposición de Williams en el primer plato del programa nocturno, que se cerraba con el debut del español Carlos Alcaraz ante el local Reilly Opelka.

Fue ovacionada

Con alrededor de la mitad de sus 23.000 asientos aún por ocupar, los aficionados de la pista Arthur Ashe brindaron una cálida ovación a la entrada de la ex número uno mundial que, todo concentración, no dejó entrever ni media sonrisa.

Vestida con tono claro, desde el calzado a la visera, Williams entró con el brazo frío en el partido pero ya en el primer set se puso en cabeza 3-2, advirtiéndole a Muchova que el duelo no iba a ser un mero homenaje.

La checa, subcampeona de Roland Garros en 2023, ha tenido un año gris en los Grand Slams y este lunes sufrió ante la astucia y la potencia que todavía tiene Williams en su muñeca.

Tras ver escaparse el primer set en casi 50 minutos, Williams quebró a la primera y se apertrechó de confianza para regalarle al público varios puntos espectaculares.

Con el marcador empatado, Muchova consiguió aislarse del estruendo y mantener la sangre fría para finiquitar a una Williams que acabó resintiendo el esfuerzo físico.

“Estaba estresada, ustedes me estresaron”, dijo Muchova al público antes de alabar a su rival, que se despidió de los espectadores con la mano a su salida de la pista.

“Fue increíble compartir la pista con ella. Sólo agradezco haber tenido la suerte de ganar”, reconoció Muchova.