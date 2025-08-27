Alcaldía de Barranquilla confirmó que garantizará el suministro del PAE

el equipo de la Administración constató la salida no autorizada de alimentos por un valor estimado en 721.000 pesos, entre frutas, verduras, arroz y otros productos básicos para la preparación de los menús escolares.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla descartó que la ciudad vaya a registrar problemas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras alertas de la Contraloría en las que la entidad advirtió sobre un déficit para el suministro en el país.

De acuerdo con el alcalde, Alejando Char, el distrito ya financia la mayoría del programa, por lo que, aunque en el territorio nacional se presenten dificultades, la ciudad garantizará la prestación del servicio.

En ese sentido, el mandatario explicó que, Barranquilla viene cumpliendo con más del 80% del presupuesto del PAE y que la administración cuenta con suficientes recursos para sufragar los inconvenientes que se puedan presentar en el país.

Por lo anterior, Char descartó cualquier riesgo que pudiera registrarse en la ciudad, relacionado con el suministro de alimentación escolar.

Cabe recordar que, según la Contraloría, el programa podría suspenderse en el país a partir de septiembre, por un déficit superior a los $500 mil millones de pesos.