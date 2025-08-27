Alfredo Saade anunció precandidatura por el Pacto Histórico: “Buscaré una Constituyente”

El exjefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, anunció que participará en la consulta del Pacto Histórico como precandidato presidencial para el 2026. Esto, tras mantener una conversación con el jefe de Estado.

"Después de mantener una conversación con el presidente Gustavo Petro, donde le expuse la necesidad de quedarme en el país y participar en la consulta del Pacto Histórico a la presidencia de la República, he decidido con mi familia y equipo inscribirme como candidato", escribió en X.

Tras el anuncio, Saade aseguró que insistirá en una Asamblea Constituyente que permita la reelección de Petro. “Una vez sea elegido presidente de Colombia buscaré una constituyente que permita el regreso de Petro reelegido”, dijo.

Igualmente, insistió en que entre sus propuestas está que los medios de comunicación deban regularse. Dijo que la Procuraduría hay que cerrarla y que “los empresarios encontrarán en mí un aliado más no un empleado, el poder popular será quien me dirija y será el pueblo quien después de Dios el que me sostenga, el Congreso tendrá que trabajar de frente con el pueblo o será cerrado”.

Y finalizó diciendo que “no habrá negociaciones con terroristas serán sometidos por el poder militar de la nación. La justicia tiene que ser reformada para que esté al servicio verdaderamente del pueblo no de los poderosos. La historia que comenzó a escribir el presidente Petro continúa sin ambigüedades".