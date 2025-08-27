Cierre total en la vía Cúcuta - Ocaña por mantenimiento en puente metálico

Norte de Santander

A través de un comunicado, INVIAS informó del cierre total que se presentará este miércoles 27 de agosto, en la vía Cúcuta - Ocaña, a la altura de El Tarrita, por obras de mantenimiento en puente metálico.

“Debido a obras de mantenimiento por parte del Ejército Nacional de Colombia en en un puente metálico que atraviesa el río El Tarrita en el municipio de Ábrego en Norte de Santander, de la vía Cúcuta - Ocaña, se requiere hacer el cierre total del tránsito vehicular” dice el documento.

“Para garantizar el óptimo mantenimiento del puente de 67,5 metros, es necesario hacer un cierre total de la vía, entre las 07:00 a.m. y las 13:00 horas del miércoles 27 de agosto de 2025, por solicitud el ejército colombiano”.

En este mismo documento, argumenta INVIAS que “el Ejército Nacional de Colombia informa que, el mantenimiento requerido sobre el puente, busca garantizar el óptimo funcionamiento y sus condiciones de tránsito, alargando la vida útil de las estructuras metálicas que presentan abolladuras y pérdida de pernos”.

Recordemos que los dos puentes metálicos que están en este sector, sobre la vía Cúcuta - Ocaña, fueron instalados por el ejército nacional durante los meses de agosto y octubre del 2023, después de la avalancha presentada el 31 de mayo de ese mismo año y que dejó incomunicada a Cúcuta con la Costa Caribe.