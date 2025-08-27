Cineasta Almodóvar se suma a la campaña que pide al Gobierno español romper relaciones con Israel

El cineasta Pedro Almodóvar se ha sumado a la campaña en redes sociales del colectivo Artistas con Palestina pidiendo al Gobierno español que rompa relaciones “diplomáticas, comerciales y de todo tipo” con Israel.

A través de un vídeo en la cuenta de la productora El Deseo en Instagram, Almodóvar, ganador de dos premios Oscar y uno de los directores de cine españoles más internacionales, pide al Gobierno esa ruptura “en repulsa por el genocidio que (Israel) está llevando a cabo contra el pueblo gazatí a ojos del mundo entero”.

También le pide al presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, que “trate de convencer a los aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa”.

Le puede interesar: Al menos dos muertos y 35 heridos en ataques aéreos de Israel contra la capital del Yemen

Otros artistas como los actores Luis Tosar y Juan Diego Botto o el cantante Miguel Ríos se han movilizado contra el genocidio en Gaza a través de esta campaña que comenzó el pasado viernes y que invita a todos los ciudadanos a plantear sus preguntas al Gobierno en relación con este conflicto.

El objetivo final es llevar esas preguntas al Congreso de los Diputados en una segunda fase.

Escuche W Radio en vivo aquí: