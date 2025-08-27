Corte Suprema cierra investigación contra cuatro congresistas por el caso ‘Marionetas 2’

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación en contra de los congresistas Carlos Fernando Motoa, Carlos Abraham Jiménez, Samy Merheg y Juan Felipe Lemos, quienes eran objeto de una investigación preliminar por cuenta de los señalamientos que se habían vertido en su contra por el escándalo de las ‘Marionetas 2’.

Los cuatro senadores habían sido vinculados por la Fiscalía en el mismo esquema criminal de manipulación de contratos por el cual es procesado el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

La Corte en su determinación acogió los planteamientos presentados por la defensa de los congresistas, entre ellos el abogado Mauricio Pava, quienes solicitaron el auto inhibitorio conforme a la ausencia de material probatorio que comprometiera a los congresistas en alguna actuación ilegal.

“Ante el supuesto estructurado, esto es, cuando se encuentra acreditado que el indiciado no ha cometido la conducta punible que se le atribuye, no resulta razonable valorar los medios suasorios con referencia a alguna concreta hipótesis delictiva. Ello simple y llanamente, pues lo colegido es la inexistencia misma de la realización de una conducta revestida de las características de delito por parte de los investigados“, concluyó la Sala.

Desde los investigados, el senador Carlos Fernando Motoa sentenció que acoge con beneplácito la decisión de la Sala de Instrucción, agregando que “ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal” dijo.