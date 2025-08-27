MinDefensa instaló Consejo Nacional Extraordinario de Seguridad Turística 2025

Ante líderes y representantes del sector turístico, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, instaló el Consejo Nacional Extraordinario de Seguridad Turística 2025.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la labor de la fuerza pública ante el contexto actual y resaltó que la seguridad es un esfuerzo continuo y colectivo.

“En lo corrido de 2025 hemos logrado reducir en un 10% el hurto a personas y en un 39% el hurto a comercio, a la par que hemos aumentado en un 13% las operaciones contra el narcotráfico, con más de 3.700 laboratorios de droga destruidos y resultados significativos en incautaciones que han incrementado en 11% en lo corrido de este año”, afirmó Sánchez.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa puso a disposición todas las capacidades de la fuerza pública para fortalecer la seguridad y activar el turismo