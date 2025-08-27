Policía de Minneapolis confirmó dos niños muertos y catorce heridos en tiroteo
Además, confirmaron que hay 14 heridos por el tiroteo.
El jefe de la policía de Minneapolis y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron este miércoles, 27 de agosto, que hay dos niños muertos y 14 heridos tras el tiroteo registrado en una escuela católica de la ciudad.
Noticia en desarrollo…
Policia en la escena del tiroteo en Minneapolis. Foto: TOM BAKER/AFP via Getty Images