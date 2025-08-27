Internacional

Policía de Minneapolis confirmó dos niños muertos y catorce heridos en tiroteo

Además, confirmaron que hay 14 heridos por el tiroteo.

Policia en la escena del tiroteo en Minneapolis. Foto: TOM BAKER/AFP via Getty Images

Policia en la escena del tiroteo en Minneapolis. Foto: TOM BAKER/AFP via Getty Images / TOM BAKER

El jefe de la policía de Minneapolis y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron este miércoles, 27 de agosto, que hay dos niños muertos y 14 heridos tras el tiroteo registrado en una escuela católica de la ciudad.

Noticia en desarrollo…

Escuche W radio en vivo:

WRadio FM

Directo

WRadio FM

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Policia en la escena del tiroteo en Minneapolis. Foto: TOM BAKER/AFP via Getty Images

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad