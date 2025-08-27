Tiroteo en escuela católica de Minneapolis dejó múltiples víctimas, según la Policía

Imagen de referencia de disparos. I Foto: Getty Images. / ipopba

Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un incidente armado con “múltiples víctimas” en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está “orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI “respondió rapidamente y está presente en el lugar”.

“Por favor, acompañenme a rezar por todos los involucrados”, añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.

Audio de lo sucedido:

