Rescatan a víctima de secuestro en operativo contra call center ilegal en Medellín

Durante un operativo en el barrio San Diego de Medellín, la Policía y la Fiscalía rescataron a una persona que permanecía secuestrada dentro de un call center vinculado a presuntas estafas internacionales.

Según las autoridades, la víctima había sido acusada de hurto por integrantes de la misma organización, quienes le exigían 15 millones de pesos a cambio de su libertad.

En la diligencia fueron capturadas cuatro personas y se incautaron 51 computadores, cinco celulares y un arma traumática.

De acuerdo con las investigaciones, la red contactaba a ciudadanos en países como España, Argentina y Bolivia mediante falsas plataformas de inversión y préstamos de dinero.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por secuestro extorsivo, mientras se avanza en la identificación de otros responsables, entre ellos un ciudadano ucraniano señalado de dirigir las operaciones desde el exterior.