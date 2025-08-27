Regiones

Rescatan a víctima de secuestro en operativo contra call center ilegal en Medellín

Durante la diligencia también fue rescatada una persona que permanecía secuestrada y que, al parecer, hacía parte de la organización.

Desmantelan call center vinculado a presuntas estafas internacionales desde Medellín. Cortesía: Policía Metropolitana

Desmantelan call center vinculado a presuntas estafas internacionales desde Medellín. Cortesía: Policía Metropolitana

Durante un operativo en el barrio San Diego de Medellín, la Policía y la Fiscalía rescataron a una persona que permanecía secuestrada dentro de un call center vinculado a presuntas estafas internacionales.

Según las autoridades, la víctima había sido acusada de hurto por integrantes de la misma organización, quienes le exigían 15 millones de pesos a cambio de su libertad.

En la diligencia fueron capturadas cuatro personas y se incautaron 51 computadores, cinco celulares y un arma traumática.

De acuerdo con las investigaciones, la red contactaba a ciudadanos en países como España, Argentina y Bolivia mediante falsas plataformas de inversión y préstamos de dinero.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por secuestro extorsivo, mientras se avanza en la identificación de otros responsables, entre ellos un ciudadano ucraniano señalado de dirigir las operaciones desde el exterior.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad