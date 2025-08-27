Secretaría de Transparencia advierte de presuntas irregularidades en vía Chía- Carretera Los Andes

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República denunció un entramado de presuntas irregularidades administrativas y contractuales en torno a la Unidad Funcional 3 (Variante de Chía- Carretera de Los Andes), que podrían configurar un detrimento patrimonial para el municipio de Chía. Entre los hallazgos, la entidad destacó:

La aprobación, presuntamente anómala, del Acuerdo 100 de 2016 (RE-POT de Chía), de lo cual se derivó un posible fenómeno de volteo de tierras.

Una posible nulidad absoluta del Convenio Interadministrativo 019 de 2017, entre el municipio de Chía y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues se habría hecho la entrega gratuita de terrenos públicos destinados a vías locales, para la construcción y aprovechamiento económico de una vía nacional, dentro de una Alianza Público-Privada sin aportes de recursos públicos.

En el marco de la rueda de prensa, el secretario de Transparencia señaló: “este análisis busca revelar, con rigor y objetividad, las posibles irregularidades que rodean el proyecto Accesos Norte. El país puede tener la certeza de que avanzaremos en la búsqueda de solución que cumpla con la ley, en aspectos ambientales, económicos y sociales, en beneficio de la ciudadanía, especialmente de los habitantes de Chía y sus alrededores, mientras la justicia establece si existen responsabilidades disciplinarias y penales”.