Un uniformado herido tras ataque armado contra la policía en Villa del Rosario

Villa del Rosario

La fuerza pública vuelve a ser blanco de ataques armados en la zona de frontera. Sobre las 10 de la noche de este martes 26 de agosto, cuando un grupo de uniformados se encontraba adelantando patrullaje en la zona limítrofe con Venezuela, fueron atacados por hombres armados.

Según testigos, la fuerza pública fue atacada con ráfagas de fusil en el barrio Gran Colombia de Villa del Rosario, dejando como saldo un policía herido, quien fue auxiliado por sus compañeros y trasladado al hospital Jorge Cristo Sahium.

Más información Cierre total en la vía Cúcuta - Ocaña por mantenimiento en puente metálico

Horas después del ataque, apareció el halcón de la policía a patrullar en la zona. Así mismo, el ejército nacional llegó a reforzar la seguridad en la zona.

Este no es el primero ataque que se registra en la zona. El pasado 24 de mayo del año 2025, se registró un ataque similar que dejó como saldo un policía muerto, identificado como Luis Argote Rincón, de 33 años; un uniformado más herido y una patrulla incinerada.

En su momento, las autoridades indicaron que células urbanas del ELN, con presencia en la frontera, fueron los responsables de dicho ataque armado.