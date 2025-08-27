Venezuela incrementó los lugares de alistamiento de milicianos ante “agresión” de EE. UU.

AME7306. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/01/2025.- Fotografía de archivo del 13 de abril de 2024 del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López hablando en Caracas (Venezuela). El titular de Defensa de Venezuela Padrino López aseguró en un video difundido este domingo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no se quiebra con sanciones ni con "chantajes" de recompensa, luego de que Estados Unidos ofreciera 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. EFE/ Rayner Pena R ARCHIVO / RAYNER PENA R ( EFE )

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció hoy que habrá “más de 1.000 puntos” de alistamiento de milicianos el viernes y sábado próximos, a fin de incrementar el registro de voluntarios convocado por el presidente Nicolás Maduro para hacer frente eventualmente a lo que Caracas denuncia como una “agresión” de EE.UU, en alusión a la ofensiva naval desplegada en el mar Caribe.

“Nos vamos a organizar en más de 1.000 puntos. Ya el nivel de organización esta vez es mucho mayor”, dijo Padrino en un acto en el que estuvo acompañado de miembros del Gobierno y oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En las próximas horas se darán a conocer los espacios que se dispondrán para las nuevas inscripciones en la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo defensivo compuesto por civiles voluntarios que fue creado en 2009 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Allí vamos a estar, en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos”, dijo Padrino, para de, esa manera, decir “no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar y no al intervencionismo”.

El pasado lunes, Nicolás Maduro anunció una nueva convocatoria de alistamiento de milicianos, argumentando que el fin de semana los centros de registro se habían visto “desbordados” por la “presencia masiva” de ciudadanos.

El mandatario ha convocado estas jornadas de registro de voluntarios como parte del ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela en el marco de unas maniobras que Washington define como acciones contra el narcotráfico.

El Gobierno de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó este mismo martes de que EE.UU. planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros “buques de guerra”, como parte, señaló, de las “acciones hostiles” del Gobierno de Donald Trump.

Esto, según Venezuela, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, así como una violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

