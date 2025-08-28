Diputado del Magdalena Alberto Gutierrez recupera su voto en la Asamblea Departamental

Santa Marta

El diputado del departamento del Magdalena por el Partido Demócrata Colombiano, Alberto Mario Gutiérrez Uribe, había sido sancionado y por ello estaría sin voto en la corporación por el término de 6 meses.

Luego de una apelación por parte del afectado, mediante la resolución No. 07052 de 2025 el Consejo Nacional Electoral resolvió dejar sin efectos las sanciones disciplinarias impuestas por el partido. Según el documento la entidad determinó no reponer el proceso disciplinario adelantado por el Partido contra el diputado del Magdalena, Alberto Mario Gutiérrez Uribe; esto luego de que impugnara dicho fallo contra dos decisiones disciplinarias emitidas por su colectividad.

En ese sentido, el CNE exhortó a que el voto de sus bancadas en corporaciones públicas, sea definido mediante mecanismos democráticos, en cumplimiento de la Ley 973 de 2005 y los estatutos internos de la colectividad.