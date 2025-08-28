Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 28 de agosto de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la actualidad de los posibles delanteros de la Selección Colombia para enfrentar Bolivia y Venezuela.
¿Cuál debe ser el delantero centro de Colombia ante Bolivia?
01:36:36
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Peláez y De Francisco.
Escuche el audio completo aquí:
¿Cuál debe ser el delantero centro de Colombia ante Bolivia?
01:36:36
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles