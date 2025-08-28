Intensas lluvias y vientos huracanados afectan red eléctrica en más del 50% del territorio cordobés

Montería

A través de un informe, la cuestionada empresa Afinia reveló que más del 50% del territorio cordobés sufrió daños en la infraestructura eléctrica tras los fuertes vientos e intensas lluvias registradas en la madrugada de este 28 de agosto en el departamento.

“Descargas atmosféricas y la caída de árboles y grandes ramas afectaron redes, postes y equipos de red en sectores urbanos y rurales de Montería, Sahagún, Moñitos, Tierralta, Valencia, Los Córdobas, Planeta Rica, Buenavista, Ayapel, Pueblo Nuevo, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré; así mismo, en la zona rural de Lorica, San Pelayo, Cereté, San Carlos y Ciénaga de Oro”, se informó por parte de Afinia.

Contexto en La W: Alertan por inicio de segunda temporada de lluvias y continuidad de ciclones tropicales en Córdoba

Según lo indicado, hacia las 9:00 a.m. de este 28 de agosto, solo en la ciudad de Montería tenían un registro de 143 avisos por daños en cerca de 50 barrios.

“Una vez las condiciones climáticas lo permitieron el equipo técnico inició los trabajos de identificación de los daños para la reparación de estos. Es de señalar que el bloqueo de vías por la caída de árboles y las precarias condiciones del terreno no permiten que las brigadas se desplacen rápidamente a las zonas de los daños”, agregó Afinia, encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en el departamento de Córdoba.

Cabe recordar que, el departamento de Córdoba se encuentra en máxima alerta por el inicio de la segunda temporada de lluvias y continuidad de ciclones, fenómenos que se extenderían hasta finales del mes de noviembre del año 2025.