Londres, París y Berlín dan 30 días para reimponer sanciones a Irán sobre programa nuclear
El reinicio de las sanciones a Irán se dio a conocer por un omunicado conjunto difundido por el Gobierno británico.
El Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron este jueves, 28 de agosto, un proceso de “reinicio rápido”, de 30 días de duración, para volver a imponer las sanciones de Naciones Unidas a Irán sobre su programa nuclear, de acuerdo con un comunicado conjunto difundido por el Gobierno británico.
Noticia en desarrollo…
