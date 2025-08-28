Internacional

Londres, París y Berlín dan 30 días para reimponer sanciones a Irán sobre programa nuclear

El reinicio de las sanciones a Irán se dio a conocer por un omunicado conjunto difundido por el Gobierno británico.

Naciones Unidas y bandera de Irán. Foto: Getty Images

El Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron este jueves, 28 de agosto, un proceso de “reinicio rápido”, de 30 días de duración, para volver a imponer las sanciones de Naciones Unidas a Irán sobre su programa nuclear, de acuerdo con un comunicado conjunto difundido por el Gobierno británico.

Noticia en desarrollo…

