Lotería del Meta: resultados del 27 de agosto de 2025

La Lotería del Meta se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería de Manizales y la Lotería del Valle del Cauca. Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil. Puede verla en transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Meta HOY 27 de agosto

Este miércoles 27 de agosto de 2025 se jugó la Lotería del Meta por un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Meta aquí

¿Cómo jugar y comprar la Lotería del Meta?

Para comercializar la Lotería de Meta se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país.

El billete de la Lotería del Meta puede obtenerlo por un costo de $9.000 y la fracción a $3.000, acudiendo a cualquiera de las sucursales o podrá comprarlo en línea siguiendo los pasos a continuación:

Ingrese a la página de la lotería.

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas Lottired y LotiColombia.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE o un PagaTodo y esperar el resultado millonario.

¿Cuáles son los premios de la Lotería del Meta?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Meta tendrán diversas posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 1.500′000.000 pesos.

1.500′000.000 pesos. Premio Seco de 200′000.000 pesos.

200′000.000 pesos. Premio Seco de 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Premio Seco de 60’000.000 pesos.

60’000.000 pesos. Premio Seco de 30’000.000 pesos.

30’000.000 pesos. Premio Seco de 10’000.000 pesos.

10’000.000 pesos. Premio Seco de 6’000.000 pesos.

¿Qué premios puede ganar por aproximación de número?

Última Premio Mayor: 27.108 pesos.

27.108 pesos. Dos primeras del Mayor: 16.265 pesos.

16.265 pesos. Dos últimas del Mayor: 16.265 pesos.

16.265 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 32.530 pesos.

32.530 pesos. Dos primeras y última del Mayor: 32.530 pesos.

32.530 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 35.530 pesos.

35.530 pesos. Premio Mayor en cualquier orden: 1’445.783 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).