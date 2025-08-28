Actualidad

Próximo 8 de septiembre iniciaría el retorno de indígenas Emberá a sus territorios

Algunos indígenas se podrían quedar en Bogotá, pero tendrán que acogerse a las normas de la ciudad o del espacio que se asigne

Indígenas Embera. Foto: Integración Social

Indígenas Embera. Foto: Integración Social

Tras varios años de espera, el próximo 8 de septiembre iniciaría el retorno a los territorios de gran parte la población de indígenas Emberá que se encuentran en Bogotá.

El regreso estará acompañado de la mano de la Unidad de Víctimas y del Distrito, para así garantizar que el retorno a sus lugares de origen sea seguro y exitoso para la población que así lo decida.

Sin embargo, el Distrito también contempla que parte de la población se quede en Bogotá, por eso han sido enfáticos con quienes se establezcan en la capital, ya que deberán cumplir y ajustarse a las normativas de la ciudad y de los espacios donde se ubicarían.

Entretanto, y debido a los últimos hechos de orden público en lugares donde están asentados los indígenas, el Distrito ha pedido apoyo a la Policía y al Instituto de Bienestar Familiar para lograr tener presencia institucional y así proteger a los menores de edad y mujeres vulnerables que están en estas zonas. En ese mismo sentido, se busca acabar con la instrumentalización menores de edad, que son muchas veces usados para impedir el trabajo de las autoridades.

