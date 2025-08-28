Trump pidió imputar a Soros por crimen organizado por supuesto apoyo a protestas violentas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles (27 de agosto) imputar al magnate George Soros, uno de los grandes donantes del partido Demócrata, por delitos de crimen organizado por su supuesto apoyo a las protestas violentas en el país.

En un mensaje en Truth Social, Trump dijo que Soros y su “maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser imputados con RICO (siglas del delito de crimen organizado en inglés) por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, por todos los Estados Unidos de América”.

La organización filantrópica de Soros, Open Society Foundations, presidida por su hijo Alex, respondió en un comunicado que “no apoya ni financia protestas violentas”, tachó de falsa la acusación, repudió las “amenazas” y reivindicó su misión a favor de los “derechos humanos, justicia y principios democráticos”.

“Defendemos las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución de EE.UU., incluyendo los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica, que son piedras angulares de cualquier democracia vibrante”, concluye la nota de la entidad de Soros.

Soros es un objetivo frecuente de ataques de Trump y del ala más conservadora del partido Republicano, que lo incluyen incluso en teorías conspirativas por el respaldo a sus rivales políticos del partido Demócrata y su contribución a causas progresistas.

