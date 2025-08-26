Internacional

Presidente Trump se retracta y afirmó que no habrá “final concluyente” en guerra en Gaza

El mandatario dio marcha atrás luego de haber asegurado el lunes que en “dos o tres semanas” habría un desenlace de la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval el 22 de agosto de 2025 en Washington D. C. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval el 22 de agosto de 2025 en Washington D. C. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes 26 de agosto que “no habrá un final concluyente” en el conflicto entre Israel y Gaza, retractándose, 24 horas después, de haber dicho lo contrario.

No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo”, dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibles salidas a las nuevas incursiones militares israelíes en Gaza.

El mandatario dio marcha atrás luego de haber asegurado el lunes que en “dos o tres semanas” habría un desenlace de la guerra.

Antes de retractarse, Trump había dicho “no sentirse feliz” por la muerte de cinco periodistas durante el bombardeo a un hospital en Gaza esta semana y había asegurado que esto “debería terminar”.

“Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia”, agregó Trump durante una reunión de gabinete que se ha extendido por más de tres horas.

Este mismo martes, la organización pro derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) consideró, en un comunicado, que el Ejército de Estados Unidos “puede enfrentarse a consecuencias legales” por haber presentado asistencia a las Fuerzas Armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad