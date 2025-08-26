Vuelo de Bolivia a EE.UU. se desvió a Colombia por emergencia médica y murió un pasajero

Un vuelo de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) que se dirigía a Miami tuvo que aterrizar de emergencia en Colombia por una “emergencia médica” de uno de sus pasajeros, quien posteriormente falleció pese a recibir asistencia en tierra, informó la compañía.

El suceso ocurrió este lunes, 25 de agosto, en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) que cubría la ruta entre el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, y Miami, y que tuvo que desviarse al aeropuerto de Barranquilla, en Colombia, “debido a una emergencia médica a bordo”, informó la aerolínea en un comunicado.

“La tripulación cumplió con los procedimientos establecidos, posteriormente se realizó el procedimiento de asistencia médica en tierra. Lamentablemente, se registró el fallecimiento del pasajero”, se señaló en la nota.

La aerolínea boliviana expresó “sus más sinceras condolencias a la familia y allegados del pasajero” y aseguró que ha brindado “todas las facilidades y la colaboración” necesarias “a las autoridades competentes” y a los familiares para proceder como corresponda.

Los medios locales señalan que el pasajero fallecido sufrió un infarto durante el vuelo y por el momento no hay más información oficial que la ofrecida por la aerolínea en su comunicado.

