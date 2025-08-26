Vuelo Bolivia- EE.UU aterrizó de emergencia en Barranquilla por quebrantos de salud de un pasajero

Barranquilla

Se confirmó el fallecimiento de un ciudadano americano de 39 años que presentó quebrantos de salud durante un vuelo que cubría la ruta Bolivia- EE.UU y que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz que le presta servicios a Barranquilla.

Según se conoció, el vuelo aterrizó la tarde de este lunes 25 de agosto sobre las 2 de la tarde.

De inmediato, el ciudadano tuvo que ser llevado a un centro de salud de la ciudad para ser atendido.

Sin embargo, este ingresó sin signos vitales al Hospital Universidad del Norte, ubicado en la calle 30.

De manera preliminar se conoció que, se habían adelantado los protocolos de emergencia por parte del equipo a bordo, con base en los reglamentos aeronáuticos.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso.