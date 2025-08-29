Caso masacre en Chimá, Córdoba: reprograman audiencia preparatoria en Sahagún

Montería

La audiencia preparatoria (momento procesal de la defensa), prevista para este 29 de agosto, a las 9:00 a.m. fue reprogramada luego de que el abogado defensor Lesmer Quintero solicitara el aplazamiento de la diligencia, dentro de la investigación que se sigue para esclarecer la masacre registrada en Chimá, Córdoba, donde fueron cruelmente asesinados el ganadero Esteban Urueta y sus dos mayordomos, Fredy Manuel Beleño y Gerardo de los Santos Marzola. Los hechos se presentaron el 10 de septiembre del año 2024.

Según una comunicación conocida por La W, el defensor planteó que “con el fin de garantizar el derecho a la defensa de sus representados, solicitó información de ciertas entidades el 15 de junio para recolectar elementos que puedan sustentar dicha defensa”. En ese sentido, se indicó que solo hasta el 20 de agosto de 2025, una de las entidades, la DIAN, habría dado respuesta a su requerimiento.

Contexto en La W: La justicia no fue diligente: viuda de Esteban Urueta, tras vencimiento de términos en el caso

Tras lo expuesto, señaló que “se vio en la necesidad de solicitar una audiencia de control de garantías de búsqueda selectiva en base de datos, de la cual solo se realizó reparto el día 27 de agosto”.

Frente a la solicitud, el Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, Córdoba, reprogramó la continuidad de audiencia preparatoria para el 3 de octubre del año 2025, a partir de las 9:00 a.m.

Cabe recordar que, en este caso, son procesados Cristián Petro Almanza y Juan Soto Garcés, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ambos se encuentran privados de la libertad por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.