Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de agosto de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron lo que se viene para la Selección Colombia de cara a su próximo partido con Bolivia, encuentro que puede darle su pase de entrada al Mundial de Fútbol 2026.
01:34:23
Escuche este capítulo completo aquí:
