Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de agosto de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron lo que se viene para la Selección Colombia de cara a su próximo partido con Bolivia, encuentro que puede darle su pase de entrada al Mundial de Fútbol 2026.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de agosto de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de agosto de 2025

01:34:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche este capítulo completo aquí:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 29 de agosto de 2025

01:34:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad