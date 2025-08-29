Estados Unidos nombró al adjunto de Robert Kennedy Jr como jefe interino de los CDC

El Gobierno de Estados Unidos nombró este jueves como director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a Jim O’Neill, un funcionario de alto rango cercano al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

La Casa Blanca seleccionó a O’Neill, actualmente subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para dirigir los CDC de forma interina, según lo dio a conocer el Washington Post.

O’Neill llega al cargo 24 horas después de la destitución de Susan Monarez, quien denunció haber sido despedida por oponerse a solicitudes del secretario de Salud.

Monarez, quien asumió el puesto de directora de los CDC el pasado el 31 de julio, fue apartada de sus funciones por la oficina del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Como subsecretario del HHS, O’Neill ayudó a supervisar las extensas operaciones de la agencia y es un asesor clave de Kennedy y se conoce que continuará desempeñando su labor de adjunto del secretario de Salud mientras dirige los CDC, según describe la prensa estadounidense.

La notificación del despido de Monarez llegó el mismo día en que se aprobó una nueva tanda de vacunas anticovid por parte del regulador estadounidense, que establece que estas estarán limitadas a la población de “alto riesgo” previa consulta médica y que ha retirado la autorización para su uso de emergencia.

