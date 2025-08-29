Persisten inundaciones en zona rural de Montería tras aguacero de 3 horas registrado el 16 de agosto

Montería

El director de la Defensa Civil en Córdoba, mayor Raúl Gómez, advirtió que el aguacero histórico de tres horas registrado el pasado 16 de agosto en Montería, mantiene la emergencia en la vereda Sierra Chiquita, en el corregimiento Jaraquiel, donde 30 casas siguen inundadas.

Ante la dramática situación, el organismo de socorro hizo un recorrido por la zona este viernes, 29 de agosto, y solicitó atención urgente para las comunidades.

“El sector Barrio Nuevo es un terreno bajo, el agua ha quedado estancada y está afectando a varias viviendas. Con más de 8 días de agua estancada, se sienten olores fétidos, hay presencia de animales y hay muchas familias que necesitan atención, solución para este problema que ocurre cada vez que llueve fuertemente”, dijo el director Gómez.

Contexto en La W: Emergencia por fuertes lluvias en Montería: la ciudad enfrentó 3 horas de intensas precipitaciones

“El agua se encuentra adentro a pesar de que hemos trabajado con motobomba durante varios días, pero lamentablemente es demasiada agua la que hay acá y no se ha podido terminar de evacuar, y es muy probable que vuelva a llover. Tenemos una vivienda en la que, pese a que hemos sacado mucha agua; los niveles al interior aún registran 15 centímetros”, agregó.

Finalmente, dijo que la solución en la zona sería “un acueducto o un alcantarillado o un canal recolector lo suficientemente amplio para que evacúe el agua de toda esta zona donde habitan más de 200 familias”.

Tras lo expuesto, La W consultó con la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Montería, donde el coordinador Luis Ordosgoitia, expresó que “desde hace unos días estamos en Sierra Chiquita, atendiendo la situación con bombas hidráulicas para lograr el desagüe de la zona. De igual manera, se entregará por parte de la administración municipal ayudas humanitarias para apoyo a las familias”.

Frente a posibles soluciones de fondo en este punto rural de la capital de Córdoba, la administración municipal precisó que “buscaremos realizar levantamiento topográfico y remitir a la oficina de proyectos para analizar la situación que se repite en fenómenos de alta intensidad”.