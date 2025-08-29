¿Qué es la fosfina? El químico que causó la muerte de familia en hotel de San Andrés

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué es la fosfina? El gas que causó la muerte de familia en hotel de San Andrés

Este jueves, 28 de agosto, el Instituto de Medicina Legal reveló que la causa de muerte de una familia compuesta por tres personas, dos adultos (padre y madre) y un menor (hijo), en un hotel en San Andrés fue “intoxicación por fosfina”.

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Tito Nelson Martínez Hernández, de 42 años (padre); Viviana Andrea Canro Zuluaga, de 45 años (madre), y Kevin Martínez, de 4 años (hijo).

Por esta razón, en los micrófonos de W Sin Carreta, habló la doctora Ivonne Ariza, toxicóloga experta en el tema, quien explicó a fondo qué es la fosfina.

¿Qué es la fosfina?

La doctora Ariza inició explicando que la fosfina “es un gas muy tóxico que, básicamente, se libera cuando los plaguicidas que lo contienen entran en contacto con algún tipo de humedad”.

¿En qué tipos de ambientes se suele usar el plaguicida que contiene fosfina?

La toxicóloga hizo énfasis en que el plaguicida que contiene fosfina “se supone que se utiliza a nivel industrial y con unas medidas completamente adecuadas”, dijo.

Además, dijo que estos químicos “tienen unos protocolos porque realmente son tóxicos y están completamente prohibidos para el contacto humano, claramente”.

¿Cómo se usa la fosfina?

La experta dejó entre ver la duda de por qué se usó ese químico dentro de un ambiente como el de un hotel.

“Esto lo utilizan mucho para plagas en donde hay granos, digamos bodegas, que son amplias. Entonces uno pensaría que en un hotel no vamos a tener ese tipo de plagas ”, dijo.

El uso de “esto tiene que ser completamente controlado. Esto es a nivel de seguridad industrial, si utilizan esto es en un ambiente que requiera un tipo de plaga muy lesiva. Tiene que aplicarse, tenerse completamente sellado unos tres, cuatro o cinco días y luego airearse muy bien. Dentro de la seguridad industrial debe haber unos protocolos estrictos, pero para los humanos definitivamente no es adecuado”, contó.

Sobre el uso de esto en un hotel dijo que “son espacios demasiado pequeños. A nivel de seguridad industrial deben tener unos protocolos muy estrictos, pero son espacios claramente muy cerrados”.

“Cuando se aplica esto tiene que ser por tres, cuatro o cinco días completamente restringido el paso, las personas que lo aplican deben tener unos protocolos de seguridad máximos y luego debe ventilarse completamente por unos tres, cuatro o cinco días y luego tomarse algún tipo de medida que garantice que no va a haber ningún tipo de esta sustancia en el ambiente”, agregó.

Y concluyó: “Un ejemplo, tiene que estar menos de 0.3 partículas por millón, esto es más o menos una gota de agua en una piscina olímpica para que veamos la cantidad que puede llegar a ser riesgosa para el humano”.

