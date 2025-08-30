Familiares de personas desaparecidas en Cúcuta realizaron un plantón exigiendo respuestas

Cúcuta

Este 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En Norte de Santander se estima que se han presentado más de 5.000 casos por este flagelo.

Las familias buscadoras del departamento, se reunieron en el parque La Victoria para adelantar una jornada simbólica, donde alzaron su voz, exigiendo respuesta por el paradero de sus familiares.

“Este es uno de los peores flagelos en cuanto a hechos victimizantes en nuestro país. Las familias siguen esperando información de qué ha sucedido con sus seres queridos. Es decir, en dónde están, si están vivos o están muertos” dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Resaltó Mayorga que gracias a la unión de los familiares de las víctimas, se ha logrado el esclarecimiento de varios casos. Sin embargo, aún continúan centenares de familias esperando conocer la verdad.

“En Norte de Santander y otras regiones del país hay un sinnúmero de personas desaparecidas y se sigue esperando que estos criminales, que de una u otra manera, están en procesos como el de Justicia y Paz y otros, cuenten la verdad sobre los seres que aún seguimos esperando”.

En este departamento fronterizo se estima que más de 5.000 personas han sido víctimas de este flagelo.