Jasper Philipsen se quedó con la etapa 8; Egan Bernal sigue en el top 10 de la Vuelta a España

La etapa 8 de la Vuelta a España transcurrió desde Monzón Templario y Zaragoza, donde Jasper Philipsen quedó primero tras un tiempo de 3:43′:48″. Por su parte, Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general, mientras que Torsten Traeen del Bahrain conserva el liderato de la competición.

Una etapa que sobre el papel debía ser tranquila al final terminó con vientos y caídas que fueron protagonistas, por fortuna de los pedalistas colombianos, libraron satisfactoriamente este tramo.

En medio de la fuga del día, los equipos protagonistas conservaron la prudencia para guardar esfuerzos en los próximos tramos, equipos como el Ineos, Visma ni el mismo del líder, Bahrain.

La etapa 9 se correrá este domingo 31 de agosto y contará con 195.5 kilómetros con salida Alfaro y llegada en Valdezcaray, que tendrá subidas de hasta 5.5% de inclinación.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?