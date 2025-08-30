Preparamos a las familias para que comprendan la muerte de sus hijos: neonatóloga brasileña

En conversación con W Fin De Semana, la neonatóloga brasileña Lilia Maria Caldas Embiruçu dio detalles sobre su difícil trabajo: preparar a padres para afrontar la muerte de sus hijos.

“Son 30 años trabajando en esto. Comencé con bebés que sufrían de SIDA, muchas veces las madres morían con ellos”, dijo.

“Ya no trabajo solo con bebés que sufren de SIDA, pero hay otras enfermedades que hacen que otros bebés mueran. Nosotros recibimos a mujeres embarazadas que tienen una enfermedad que pone en riesgo sus vidas o las del bebé”, añadió.

Comentó que, acompañada de su equipo de especialistas, la idea es acompañar a las familias en su duelo.

¿Cuál es su trabajo?

Comentó que cuando las familias son remitidas al hospital en donde trabajo, su trabajo es “comprender el dolor, no solamente físico, sino en su totalidad (social, personal y familiar)”.

Es por esto que construyen el cómo preparar a las familias para que comprendan la muerte de sus hijos. Destacó que el tema religioso en estos casos es muy importante porque cada familia tiene un ritual diferente.

“Es imposible no llevar el proceso de sufrimiento a la vida personal”, señaló.