Resultado Lotería Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto HOY 29 de agosto: último sorteo y premios

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Resultados Lotería de Medellín HOY 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto de 2025 se jugó la Lotería de Medellín por un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 4798 es: 8388 de la serie 79

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Medellín aquí:

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados de la Lotería de Santander hoy 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto de 2025 se jugó la Lotería de Santander por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 5030: 3473 de la serie 261

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Santander aquí:

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados Lotería de Risaralda hoy 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto de 2025 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 1.400 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 2914 es: 5858 con la serie 254

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Risaralda aquí: