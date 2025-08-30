El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘Verso Diverso’, el circuito de batallas de freestyle que busca vencer el machismo con líricas

Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, dio detalles en W Fin De Semana sobre ‘Verso Diverso’, el escenario con el que buscan que se derrote al machismo en las batallas de freestyle.

“Verso Diverso surgió en el 2004. Es una iniciativa en la que queremos, dentro del programa Bogotá Libre de Machismo, que las rimas y líricas no sean excluyentes contra la mujer o repliquen violencia contra ellas”, afirmó.

“Queremos invitar a la comunidad a que con sus batallas de hip hop venzan estas críticas”, añadió.

Escobar mencionó que en las batallas de freestyle de Verso Diverso la tarima se convierte en un aula para transformar a la sociedad.

“La magia de la batalla del frestyle no se pierde, hay otras maneras de montársela al contrincante”, indicó.

Asimismo, comentó que lo que no puede pasar en ningún género musical es normalizar líricas que van en contravía de la igualdad de género, pues “eso genera violencia, en muchos países el machismo mata”.