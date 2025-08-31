Háblalo, la app gratuita que ayuda a más de 500.000 personas con discapacidad auditiva
Al no tener anuncios y funcionar sin internet, Háblado se ha convertido en una ayuda para personas con discapacidad auditiva en todo el mundo.
En diálogo con W Fin De Semana, Mateo Salvatto, creador de Háblalo, dio detalles de la aplicación que ayuda a más de medio millón de usuarios con discapacidad auditiva, es gratuita, no tiene anuncios y funciona sin internet.
Comentó que se inspiró en su madre para crear la aplicación que en les hace la vida más fácil a miles de personas en el mundo.
“Vi un mundo de infinitas posibilidades, pero también uno con muchas barreras. De esa inquietud, a mis 18 años, me pregunté ¿por qué no intentar programar algo para el trabajo de mi madre? Ahora lo usan cientos de personas en todo el mundo”, indicó.
¿Cuál es la clave del éxito de Háblame?
“Cuando la lancé, apliqué un método de trabajo que básicamente es lanzar un producto que no está terminado, ver la reacción y, con esa retroalimentación, ajustar”, dijo.
Asimismo, mencionó que actualmente la aplicación ha mejorado bastante con respecto a su primera versión porque cuenta con más funcionalidades. “Hoy la app funciona muy bien porque hay programadores trabajando en ella”.
