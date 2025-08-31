Joven de 16 años murió tras ser arrollado por bus del Deportivo Cali
El menor se movilizaba en una motocicleta en compañía de otro joven que resultó lesionado.
Una tragedia marcó la antesala del partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, luego de que un menor de 16 años, que se movilizaban en una motocicleta, perdiera la vida tras ser atropellado por el bus que transportaba a los jugadores del equipo local.
Marisol Noguera, secretaria de Tránsito de Palmira, confirmó que el hecho ocurrió en la vía de acceso al estadio de Palmaseca. También indicó que otro joven, que viajaba con la víctima, resultó lesionado, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial.
Ante la situación, el juego fue retrasado, mientras las autoridades adelantan las investigaciones.
Comunicado del Deportivo Cali
Por su parte, el Deportivo Cali, a través de un comunicado, lamentó el fallecimiento del hincha y señaló que “expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. De igual manera, manifestamos nuestra solidaridad con el joven que lo acompañaba y que resultó afectado a raíz de este mismo incidente”.